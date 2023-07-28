Экс-судья столичного арбитража Елена Кондрат получила девять лет колонии за взяточничество

Экс-судья столичного арбитража Елена Кондрат получила девять лет колонии за взяточничествоАдвокаты намерены добиваться отмены приговора в апелляции, они настаивают на фальсификации уголовного дела
Мосгорсуд вынес обвинительный приговор бывшей судье Арбитражного суда столицы Елене Кондрат. Председательствующая в процессе судья Александра Ковалевская сочла экс-коллегу полностью виновной в посредничестве во взяточничестве и назначила Кондрат наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, экс-судье назначен штраф в размере 20-кратного размера суммы взятки – 77 900 000 руб., а также Кондрат после отбытия наказания в течение пяти лет будет запрещено занимать должность в судебной системе.
Рассмотрение уголовного дела по существу у Ковалевской заняло меньше месяца. В ходе прений сторон гособвинитель требовал для Кондрат еще более строгого наказания в виде 11,5 года колонии. Несмотря на то что суд назначил подсудимой срок меньше, чем требовал прокурор, сторона защиты все равно заявляет о беспредельной суровости приговора.
Адвокат Максим Пашков в беседе с «Ведомостями» пояснил, что уголовное дело построено на показаниях одного человека – коллеги Кондрат Елены Махалкиной. «Более того, в ходе процесса при исследовании доказательств ее показания не подтвердились», – заявил он. По словам Пашков, разговор бывших коллег, записанный на пленку, который должен подтверждать, что Кондрат давала указание Махалкиной получить взятку, не соответствует действительности. «Мы надеемся, что в апелляционной инстанции к нам прислушаются», – сказал адвокат.
Расследованием уголовного дела в отношении экс-судьи занимались следователи Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве. Следствием и судом было установлено, что Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 г. обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала Махалкиной о том, что к ней обратились лица, готовые передать $50 000 в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц. Затем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять «нужное» решение за деньги, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. После чего Махалкина обратилась в правоохранительные органы, и передача взятки прошла под контролем оперативных служб.
В СКР «Ведомостям» рассказали, что в ходе расследования Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, покинула Москву и была объявлена в федеральный розыск.
Изначально рассмотрение уголовного дела было поручено председателю Мосгорсуда Михаилу Птицыну, но он направил материалы во Второй кассационный суд общей юрисдикции (2КСОЮ) для изменения территориальной подсудности, ссылаясь на то, что Кондрат в силу своего положения имела контакты с судьями Мосгорсуда и может повлиять на результат разбирательства. В прокуратуре на это заявили, что не могут «ставить под сомнение беспристрастность всего судейского сообщества» столицы. 2КСОЮ 7 июня 2023 г., согласившись с позицией защиты и прокуратуры, снова направил дело для разбирательства в Мосгорсуд.
Кондрат в ходе всего процесса заявляла, что дело против нее «сфальсифицировано следствием». Вину всячески отрицала и просила суд учесть все нарушения, допущенные в отношении ее следствием. По ее словам, коллега Махалкина устроила ей «замануху», чтобы самой избежать преследования. Ранее «подставу» от коллеги она объясняла нехваткой денег на покупку квартиры.
Уголовное дело ее сына, настаивала экс-судья, также сфабриковано из показаний «досудебщика», который, по словам Кондрат, через пять дней после дачи показаний от них отказался. Кондрат ранее высказывала еще одну версию: уголовное преследование ее семьи якобы связано с отказом выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража.
В феврале 2022 г. в Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела сына экс-судьи и бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата Николая. Его обвиняют в организации убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК), организации приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 1, ч. 3 ст. 30, а также ч. 2 ст. 105 УК), похищении паспорта (ст. 325 УК), а также в умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК).
По версии следствия, он заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна, из-за того что тот знал о других его криминальных планах. Среди материалов дела подготовка покушения на Махалкину.
1 сентября 2022 г. Верховный суд (ВС) признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на арест Кондрат. В конце апреля прошлого года ВККС дала согласие на исполнение определения ВС об аресте бывшей судьи. С 4 мая она содержится в СИЗО-6. Дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) возбуждено лично главой СКР Александром Бастрыкиным.