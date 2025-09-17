Севастопольца приговорили к 14 годам за передачу данных о военных кораблях РФ
В Севастополе гражданина РФ осудили на 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. За передачу данных о кораблях российского Черноморского флота украинским спецслужбам он также должен выплатить штрафа в размере 200 000 руб., сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Суд Севастополя установил, что гражданин 1980 г. р. общался с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram. Он фотографировал места, где в городе размещены корабли российского флота. Кроме того, он фиксировал точки дислокации и перемещения вертолетов войск нацгвардии РФ. Затем он передавал куратору фотографии и получал денежное вознаграждение.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальным наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Приговор, вынесенный жителю Севастополя, еще не вступил в законную силу.
17 сентября сотрудники ФСБ России задержали в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, передававшего данные о российских военных объектах разведке Украины. Он делал это в Telegram для «дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ». Сейчас подозреваемый находится под стражей.