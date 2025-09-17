Севастопольца приговорили к 14 годам за передачу данных о военных кораблях РФ

Суд Севастополя установил, что гражданин 1980 г. р. общался с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram. Он фотографировал места, где в городе размещены корабли российского флота. Кроме того, он фиксировал точки дислокации и перемещения вертолетов войск нацгвардии РФ. Затем он передавал куратору фотографии и получал денежное вознаграждение.