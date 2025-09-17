Путин поручил повысить до 2 млн рублей выплату по «земским» программам

По программе специалисты по физкультуре и спорту, переезжающие на работу в города и села с населением до 50 000 человек, смогут получить единовременную выплату. Размер выплат составит 2 млн руб. для Дальнего Востока и новых регионов и 1 млн руб. – для остальных субъектов страны.