Путин поручил повысить до 2 млн рублей выплату по «земским» программам
С 2027 г. единовременная компенсационная выплата участникам программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» в Белгородской, Брянской и Курской областях будет увеличена до 2 млн руб. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.
Кроме того, поручено рассмотреть отмену возрастных ограничений для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».
Регионы также смогут повышать размеры выплат в пределах выделенного финансирования с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах.
Еще одна мера – возможность участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер» для выпускников вузов и колледжей, которые трудоустраиваются в школы по месту проживания, если оно соответствует критериям программы.
Доклад о реализации поручений президент ожидает до 15 октября 2025 г.
1 сентября правительство России утвердило правила предоставления выплат в рамках программы «Земский тренер».
По программе специалисты по физкультуре и спорту, переезжающие на работу в города и села с населением до 50 000 человек, смогут получить единовременную выплату. Размер выплат составит 2 млн руб. для Дальнего Востока и новых регионов и 1 млн руб. – для остальных субъектов страны.