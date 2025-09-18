Газета
Большинство обучающихся рекламе и PR планируют стать интернет-маркетологами

Около 80% студентов, обучающихся рекламе и PR, рассматривают профессию интернет-маркетолога для будущего трудоустройства. Это следует из совместного исследования «Яндекса» и Института общественных наук РАНХиГС (есть в распоряжении «Ведомостей»). Опрос проводился среди студентов 3-4 курсов в мае-июне 2025 г.

По профессии интернет-маркетолога готовы работать 78% опрошенных. 88% из них считают эту сферу перспективной и ожидают, что спрос на маркетологов вырастет в ближайшие три года. Среди достоинств профессии, по оценкам студентов, – возможность удаленки (78%), творчество (69%) и разнообразие (64%).

85% хотели бы работать при гибком графике. 47% готовы на неполный рабочий день или частичную занятость. Гибридный формат работы (офис и удаленка) наиболее желаемый вариант для студентов – на такой формат согласятся 88% опрошенных. Желаемые дополнительные опции: компенсация питания в офисе (73%), добровольное медицинское страхование (69%) и оплата обучения или переквалификации (61%).

92% согласны, что для успешной карьеры в этой сфере необходимы и хорошие технические навыки вместе со знанием рекламных инструментов. Опрошенные отмечали умение работать в режиме многозадачности (71%), высокую скорость обучения и адаптации, креативность и творческое мышление, аналитические способности и критическое мышление (по 68%).

Среди важных навыков студенты отметили у себя: копирайтинг (61%), конкурентный анализ (53%), понимание принципов работы платных рекламных инструментов (53%). Важные площадки для работы маркетолога: «Яндекс директ» (76%), «ВКонтакте реклама» (66%) и Telegram Ads (61%).

«Ведомости» в ноябре 2024 г. писали, что малые предприятия редко обращаются к маркетологам. В частности, 57% собственников лично занимаются продвижением компаний, 37% предприятий выделяют для этих целей в штате сотрудников, а в 23% случаев услуга передается на аутсорсинг. В тройке наиболее распространенных способов продвижения, известных малому бизнесу, интернет-реклама – ее выбрали 68% опрошенных, рассылки – 63%, освещение в СМИ – 62%. 

