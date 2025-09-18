Большинство обучающихся рекламе и PR планируют стать интернет-маркетологами

«Ведомости» в ноябре 2024 г. писали, что малые предприятия редко обращаются к маркетологам. В частности, 57% собственников лично занимаются продвижением компаний, 37% предприятий выделяют для этих целей в штате сотрудников, а в 23% случаев услуга передается на аутсорсинг. В тройке наиболее распространенных способов продвижения, известных малому бизнесу, интернет-реклама – ее выбрали 68% опрошенных, рассылки – 63%, освещение в СМИ – 62%.