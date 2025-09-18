Из затопленного в Забайкалье вездехода достали тела двух погибших
Тела двух погибших были извлечены из вездехода, затонувшего в озере в Каларском округе Забайкальского края. Об этом говорится в сообщении МЧС России по региону.
Работу по извлечению тел осуществила сводная группа спасателей МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас». С помощью тяжелой техники специалисты работают над тем, чтобы поднять вездеход из воды на берег.
16 сентября глава Каларского округа Владимир Устюжанин проинформировал о падении в озеро вездехода с девятью пассажирами. Предварительно сообщалось, что утонули пятеро человек. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку, уточнив, что в вездеходе, утонувшем в труднодоступном месте, находились геологи. Отмечалось, что ведомство проанализирует соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.