Из затопленного в Забайкалье вездехода достали тела двух погибших

16 сентября глава Каларского округа Владимир Устюжанин проинформировал о падении в озеро вездехода с девятью пассажирами. Предварительно сообщалось, что утонули пятеро человек. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку, уточнив, что в вездеходе, утонувшем в труднодоступном месте, находились геологи. Отмечалось, что ведомство проанализирует соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.