Главная / Общество /

Из затопленного в Забайкалье вездехода достали тела двух погибших

Ведомости

Тела двух погибших были извлечены из вездехода, затонувшего в озере в Каларском округе Забайкальского края. Об этом говорится в сообщении МЧС России по региону.

Работу по извлечению тел осуществила сводная группа спасателей МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас». С помощью тяжелой техники специалисты работают над тем, чтобы поднять вездеход из воды на берег.

16 сентября глава Каларского округа Владимир Устюжанин проинформировал о падении в озеро вездехода с девятью пассажирами. Предварительно сообщалось, что утонули пятеро человек. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку, уточнив, что в вездеходе, утонувшем в труднодоступном месте, находились геологи. Отмечалось, что ведомство проанализирует соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.

