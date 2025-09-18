МВД рассказало о «трафферах» для рекламы контента мошенников
Для рекламы запрещенных проектов, в том числе фишинговых сайтов и фейковых курсов, существуют специалисты, которые называются «трафферами», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Траффер – это специалист, в совершенстве владеющий инструментами цифровой рекламы. Их навык – обходить системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещенных проектов: <...> сайтов с cracked-софтом и активаторами и фишинговых форм и ссылок на стилеры», – отметили в ведомстве.
Как объяснили правоохранители, целью «трафферов» становится привлечение к вредоносному контенту как можно большего количества людей. От этого зависит и их доход. В МВД подчеркнули, что они обычно работают в командах с мошенниками, в том числе с уже известными «дропами», так как именно «трафферы» помогают им сделать мошенническую схему масштабной.
Пользователи, которые поверили такой «теневой» рекламе и по ссылке попали на вредоносный ресурс, могут потерять пароли из браузера, данные банковских карт или доступ к кошелькам. В ведомстве посоветовали обращать внимание на кликбейтные заголовки («Шок!», «Срочно!»), неестественные комментарии от ботов («Я забрал свой выигрыш!») или различные таймеры, призывающие купить товар как можно скорее. Это позволит распознать мошенников и не переходить по подобным ссылкам.
Кроме того, среди признаков работы «трафферов» в МВД назвали сокращенные ссылки, домены «.xyz», «.top», «.club» и другие, а также несоответствие контента и предложения, например iPhone за 5000 руб.
«Ведомости» писали, что мошеннические схемы в 2025 г. стали более продуманными и персонализированными. Злоумышленники все чаще готовятся к общению с потенциальной жертвой, выясняя малейшие детали ее работы и жизни. Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков рассказал, что в 2024 г. количество персонализированных звонков в крупных городах могло доходить до 10% от общего числа звонков от мошенников. Сейчас же их доля выросла до 30% всех звонков.