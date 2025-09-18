МВД рассказало о «трафферах» для рекламы контента мошенников

«Ведомости» писали, что мошеннические схемы в 2025 г. стали более продуманными и персонализированными. Злоумышленники все чаще готовятся к общению с потенциальной жертвой, выясняя малейшие детали ее работы и жизни. Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков рассказал, что в 2024 г. количество персонализированных звонков в крупных городах могло доходить до 10% от общего числа звонков от мошенников. Сейчас же их доля выросла до 30% всех звонков.