Хабаровский край стал лидером среди регионов по заболеваемости наркоманией

16 сентября в Роспотребнадзоре заявили, что за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) не гриппозной этиологии выросла на 63,8%. За семь дней было зарегистрировано более 696 000 случаев. В ведомстве отметили, что подобная динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов.