Хабаровский край стал лидером среди регионов по заболеваемости наркоманией
В Хабаровском крае поставили наибольшее количество диагнозов «наркомания» в 2024 г. среди регионов России, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава России. Речь идет о впервые установленном заболевании. Показатель в Хабаровском крае достиг 19,6 человек на 100 000 населения.
На второй позиции рейтинга оказалась Новосибирская область, где уровень заболеваемости был зафиксирован на 18,4. Третье место заняла Свердловская область с показателем 17,7. Кроме того, в топ-5 по впервые в жизни установленному диагнозу вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7)
Следующие строчки, по данным на 2024 г., заняли Рязанская область (15,2) и Новгородская область (15). Алтайский край и Еврейская автономная область показали одинаковый результат заболеваемости – 13,7.
Закрывают рейтинг Ненецкий и Чукотский автономные округа, где в 2024 г. заболевших не было зарегистрировано. При этом самые низкие показатели обнаружены в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4).
