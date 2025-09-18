МВД: обработанное нейросетью фото может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Фотография для российского паспорта, обработанная с помощью нейросетей, может стать основанием для отказа в выдаче документа. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что в соцсетях появился так называемый «лайфхак» с советами использовать нейросети для создания «идеального» фото. Однако такие снимки не допускаются.
«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается», – подчеркнули в МВД.
Там добавили, что неправильно сделанное фото может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта, при этом госпошлина не возвращается. По данным МВД, за восемь месяцев этого года в выдаче или замене паспорта было отказано 3900 заявителям по разным основаниям.
7 августа стало известно, что в России планируется запуск сервиса для маркировки и выявления контента, созданного искусственным интеллектом. Как поясняли источники, речь идет о микроскопических маркерах, незаметных глазу, но определяемых специальными анализаторами.