Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД: обработанное нейросетью фото может стать причиной отказа в выдаче паспорта

Ведомости

Фотография для российского паспорта, обработанная с помощью нейросетей, может стать основанием для отказа в выдаче документа. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что в соцсетях появился так называемый «лайфхак» с советами использовать нейросети для создания «идеального» фото. Однако такие снимки не допускаются.

«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается», – подчеркнули в МВД.

Там добавили, что неправильно сделанное фото может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта, при этом госпошлина не возвращается. По данным МВД, за восемь месяцев этого года в выдаче или замене паспорта было отказано 3900 заявителям по разным основаниям.

7 августа стало известно, что в России планируется запуск сервиса для маркировки и выявления контента, созданного искусственным интеллектом. Как поясняли источники, речь идет о микроскопических маркерах, незаметных глазу, но определяемых специальными анализаторами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её