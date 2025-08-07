В России появится сервис для маркировки ИИ-контента и его выявления

Один из собеседников пояснил, что речь идет не о каком-то видимом «водяном знаке», который можно было бы закрасить или обрезать, а о микроскопическом артефакт‑маркере, который был бы заметен анализатору, но не человеческому глазу. Для того чтобы пользователи могли проверить, было ли изображение сгенерировано с помощью ИИ, «Яндекс» разрабатывает сервис по распознаванию маркировки, уточнил источник «Ведомостей», знакомый с ходом разработки. Технология может быть стандартизирована и выложена в опенсорс для всех участников рынка, добавил он.