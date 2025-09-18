Задержанные на Шри-Ланке в 2024 году россияне вернулись на родину

Кроме того, ходатайства направлялись со стороны российского посольства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лично обратился к коллеге из Шри-Ланки Виджиту Херату. В заявлении МИД выразил благодарность судебным органам иностранного государства «за объективное и непредвзятое рассмотрение данного дела», а также призвал граждан РФ соблюдать законы стран, в которых они находятся.