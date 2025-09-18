Газета
Главная / Общество /

Задержанные на Шри-Ланке в 2024 году россияне вернулись на родину

Ведомости

Двое граждан России, которых в 2024 г. задержали на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе насекомых в одном из заповедников, заплатили штраф и вернулись на родину 15 сентября 2025 г., сообщили в МИД РФ.

«Это стало возможным благодаря положительным результатам повторного рассмотрения их дела органами юстиции и правосудия островного государства», – сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, ходатайства направлялись со стороны российского посольства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лично обратился к коллеге из Шри-Ланки Виджиту Херату. В заявлении МИД выразил благодарность судебным органам иностранного государства «за объективное и непредвзятое рассмотрение данного дела», а также призвал граждан РФ соблюдать законы стран, в которых они находятся.

О задержании молодых людей иностранной экополицией стало известно 2 сентября 2024 г. Накануне консульский отдел посольства РФ в Шри-Ланке получил информацию о пропаже на юге острова 17-летнего и 21-летнего граждан РФ. Затем состоялся суд, где им предъявили обвинение в незаконном сборе образцов редкой местной фауны.

