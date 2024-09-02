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Экополиция Шри-Ланки задержала двух россиян

Ведомости

Экологическая полиция Шри-Ланки задержала двух россиян по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны. Об этом сообщает МИД РФ.

Информация о пропаже на юге острова 17-летнего и 21-летнего граждан РФ поступила в консульский отдел посольства России в Шри-Ланке 29 августа. 2 сентября в городе Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения.

21 августа власти Шри-Ланки включили РФ в список из 35 стран с безвизовым въездом. Россияне смогут въехать на территорию страны без визы с 1 октября 2024 г. 1 мая власти Шри-Ланки продлили на неопределенный срок режим предоставления бесплатных виз туристам из России. Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.

В феврале 2024 г. посольство призывало проживающих в Шри-Ланке россиян вернуться на Родину в связи с недавним инцидентом в одном из отелей. В ночь с 14 на 15 февраля, по информации российской стороны, три россиянки подверглись домогательствам со стороны персонала отеля. Затем произошла драка с участием мужчины из России, который находился на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. В посольстве подчеркнули, что на этот отель ранее уже поступали жалобы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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