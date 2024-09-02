Экополиция Шри-Ланки задержала двух россиян
Экологическая полиция Шри-Ланки задержала двух россиян по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны. Об этом сообщает МИД РФ.
Информация о пропаже на юге острова 17-летнего и 21-летнего граждан РФ поступила в консульский отдел посольства России в Шри-Ланке 29 августа. 2 сентября в городе Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения.
21 августа власти Шри-Ланки включили РФ в список из 35 стран с безвизовым въездом. Россияне смогут въехать на территорию страны без визы с 1 октября 2024 г. 1 мая власти Шри-Ланки продлили на неопределенный срок режим предоставления бесплатных виз туристам из России. Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.
В феврале 2024 г. посольство призывало проживающих в Шри-Ланке россиян вернуться на Родину в связи с недавним инцидентом в одном из отелей. В ночь с 14 на 15 февраля, по информации российской стороны, три россиянки подверглись домогательствам со стороны персонала отеля. Затем произошла драка с участием мужчины из России, который находился на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. В посольстве подчеркнули, что на этот отель ранее уже поступали жалобы.