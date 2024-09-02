Экополиция Шри-Ланки задержала двух россиян

В феврале 2024 г. посольство призывало проживающих в Шри-Ланке россиян вернуться на Родину в связи с недавним инцидентом в одном из отелей. В ночь с 14 на 15 февраля, по информации российской стороны, три россиянки подверглись домогательствам со стороны персонала отеля. Затем произошла драка с участием мужчины из России, который находился на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. В посольстве подчеркнули, что на этот отель ранее уже поступали жалобы.