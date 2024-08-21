Шри-Ланка включила Россию в список стран безвизового въезда

Россияне смогут въехать на территорию страны без визы с 1 октября 2024 г. 1 мая Власти Шри-Ланки продлили на неопределенный срок режим предоставления бесплатных виз туристам из России. Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.