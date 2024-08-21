Шри-Ланка включила Россию в список стран безвизового въезда
Власти Шри-Ланки включили РФ в список из 35 стран с безвизовым въездом, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на министра туризма острова Харина Фернандо.
Россияне смогут въехать на территорию страны без визы с 1 октября 2024 г. 1 мая Власти Шри-Ланки продлили на неопределенный срок режим предоставления бесплатных виз туристам из России. Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.
Как отмечает ТАСС, ланкийское Управление по развитию туризма заявило, что Россия регулярно становится лидером турпотока. В феврале на остров прибыли более 30 000 российских туристов, что составило 15% от общего притока иностранных гостей.