Шри-Ланка продлила на неопределенный срок выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для их оформления российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.