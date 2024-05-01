Шри-Ланка продлила на неопределенный срок выдачу бесплатных виз россиянам
Власти Шри-Ланки продлили на неопределнный срок режим предоставления бесплатных виз туристам из семи стран, рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в островном государстве Александр Ивин.
В число стран, гражданам которых продлевается предоставление бесплатной визы, входят Россия, Китай, Индия, Индонезия, Таиланд, Малайзия и Япония. Станет ли пилотный проект постоянно действующим, пока неизвестно.
18 апреля в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки сообщили, что островное государство начнет выдавать электронные визы для въезда в страну вместо электронных разрешений.
Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.
1 апреля Шри-Ланка продлила действие пилотного проекта по предоставлению бесплатной визы туристам из семи стран до 30 апреля.
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для их оформления российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.