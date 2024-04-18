Шри-Ланка изменила систему получения электронных виз
Шри-Ланка начнет выдавать электронные визы для въезда в страну вместо электронных разрешений, сообщили в департаменте иммиграции и эмиграции островного государства.
«Шри-Ланка перешла с системы ETA [электронное разрешение на поездку] на новую схему eVisa. Все посетители должны заполнить заявку на электронную визу до прибытия в страну», – говорится в сообщении.
Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.
1 апреля Шри-Ланка продлила действие пилотного проекта по предоставлению бесплатной визы туристам из семи стран до 30 апреля. В эти страны входят Россия, Китай, Индия, Индонезия, Таиланд, Малайзия и Япония.
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для оформления ланкийской визы российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.