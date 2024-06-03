Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз туристам из России

24 октября 2024 г. Шри-Ланка начала выдавать гражданам России бесплатные визы. До этого туристы из РФ платили за оформление от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.