Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз туристам из России
Власти Шри-Ланки продлили программу выдачи бесплатных виз туристам из России, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на визовую платформу Шри-Ланки.
«Схема освобождения от сборов за электронную визу для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии действительна до дальнейшего уведомления только для туризма», – сказано в заявлении.
АТОР отмечает, что туроператоры и дипломаты не получали официальных разъяснений по этому вопросу от властей Шри-Ланки.
24 октября 2024 г. Шри-Ланка начала выдавать гражданам России бесплатные визы. До этого туристы из РФ платили за оформление от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.
3 мая АТОР сообщила, что с 1 июня Шри-Ланка планировала ввести платные визы для российских туристов. Предполагалось, что стоимость электронной визы составит $75 для туристов всех возрастов. Со всех типов виз взимаются сервисный сбор ($18,5) и сбор за предоставление услуги ($9).