Шри-Ланка введет платные визы для российских туристов с 1 июня
Принимающие туристов компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о введении с 1 июня платных виз для въезда в островное государство, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Стоимость электронной визы на Шри-Ланку составит $75 для туристов всех возрастов. Со всех типов виз взимаются сервисный сбор ($18,5) и сбор за предоставление услуги ($9).
«С 1 июня туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в $102,5, или 9400 руб. по текущему курсу ЦБ РФ», – говорится в сообщении.
1 мая заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Александр Ивин рассказал, что власти страны продлили на неопределенный срок режим предоставления бесплатных виз туристам из семи стран. В их число входят Россия, Китай, Индия, Индонезия, Таиланд, Малайзия и Япония.
18 апреля в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки сообщили, что островное государство начнет выдавать электронные визы для въезда в страну вместо электронных разрешений.
Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для их оформления российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.