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Шри-Ланка введет платные визы для российских туристов с 1 июня

Ведомости

Принимающие туристов компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о введении с 1 июня платных виз для въезда в островное государство, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стоимость электронной визы на Шри-Ланку составит $75 для туристов всех возрастов. Со всех типов виз взимаются сервисный сбор ($18,5) и сбор за предоставление услуги ($9).

«С 1 июня туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в $102,5, или 9400 руб. по текущему курсу ЦБ РФ», – говорится в сообщении.

1 мая заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Александр Ивин рассказал, что власти страны продлили на неопределенный срок режим предоставления бесплатных виз туристам из семи стран. В их число входят Россия, Китай, Индия, Индонезия, Таиланд, Малайзия и Япония.

18 апреля в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки сообщили, что островное государство начнет выдавать электронные визы для въезда в страну вместо электронных разрешений.

Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для их оформления российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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