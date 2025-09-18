Газета
В Башкирии не выявили превышения вредных веществ из-за атаки ВСУ

Ведомости

Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Башкирии не было зафиксировано после атаки украинских БПЛА на «Газпром нефтехим Салават», сообщил в Telegram-канале председатель госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов.

«Химико-радиометрическая лаборатория госкомитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям провела замеры качества атмосферного воздуха в г. Салават после террористической атаки БПЛА на предприятии «Газпром нефтехим Салават». Превышений ПДК не зафиксировано», – написал он.

Об атаке двух беспилотников на предприятие 18 сентября рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, обе воздушные цели были обстреляны охраной, сработала система защиты. При этом на месте происшествия возникло возгорание, который оперативно ликвидировали. Хабиров уточнил, что жертв и пострадавших зафиксировано не было.

Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородов: производит топливо, полимеры, удобрения и другую нефтехимическую продукцию.

