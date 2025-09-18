В Башкирии не выявили превышения вредных веществ из-за атаки ВСУ
«Химико-радиометрическая лаборатория госкомитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям провела замеры качества атмосферного воздуха в г. Салават после террористической атаки БПЛА на предприятии «Газпром нефтехим Салават». Превышений ПДК не зафиксировано», – написал он.
Об атаке двух беспилотников на предприятие 18 сентября рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, обе воздушные цели были обстреляны охраной, сработала система защиты. При этом на месте происшествия возникло возгорание, который оперативно ликвидировали. Хабиров уточнил, что жертв и пострадавших зафиксировано не было.
Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородов: производит топливо, полимеры, удобрения и другую нефтехимическую продукцию.