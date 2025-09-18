В Башкирии не выявили превышения вредных веществ из-за атаки ВСУ

Об атаке двух беспилотников на предприятие 18 сентября рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, обе воздушные цели были обстреляны охраной, сработала система защиты. При этом на месте происшествия возникло возгорание, который оперативно ликвидировали. Хабиров уточнил, что жертв и пострадавших зафиксировано не было.