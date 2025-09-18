Правительство выделит 10 млрд рублей на ремонт и расширение трассы «Новороссия»

16 сентября Мишустин рассказал, что в ближайшие шесть лет на строительство скоростных автодорог в России будет выделено более 1 трлн руб. Планируется построить не менее 50 обходов населенных пунктов до 2030 г. Общая протяженность скоростных дорог приближается к 9000 км и превысит 10 000 км через шесть лет. Власти намерены ежегодно вводить не менее 700 км новых участков таких дорог.