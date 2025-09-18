Газета
Главная / Общество /

Правительство выделит 10 млрд рублей на ремонт и расширение трассы «Новороссия»

Ведомости

На капитальный ремонт и расширение до четырех полос федеральной трассы «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону и Симферополь, правительство РФ направит дополнительно 10 млрд руб. Об этом сообщили в кабмине.

Дорога проходит вдоль северного побережья Азовского моря и является частью маршрута «Азовское кольцо» – современной автотрассы вокруг моря.

«Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже обновлено более 6000 км дорог и к 2030 г. эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по качеству жизни.

В 2025 г. новым регионам выделили около 20 млрд руб. на ремонт региональных и местных дорог.

16 сентября Мишустин рассказал, что в ближайшие шесть лет на строительство скоростных автодорог в России будет выделено более 1 трлн руб. Планируется построить не менее 50 обходов населенных пунктов до 2030 г. Общая протяженность скоростных дорог приближается к 9000 км и превысит 10 000 км через шесть лет. Власти намерены ежегодно вводить не менее 700 км новых участков таких дорог.

