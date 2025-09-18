Суд вернул государству издательство «Музыка» с архивом нотных изданий
Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства издательство «Музыка» вместе с его 150-летним архивом нотных изданий. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил: иск Генпрокуратуры удовлетворить в полном объеме, передать в доход государства издательство «Музыка», – огласила решение судья.
Кроме того, суд постановил изъять в пользу РФ созданные генеральным директором издательства гражданином США Марком Зильберквитом компании ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон».
По данным Генпрокуратуры, Зильберквит, возглавивший издательство в 2004 г., воспользовался правом действовать от имени юридического лица без доверенности для приватизации компании, скрыв от государства свои корыстные мотивы. Ведомство подчеркнуло, что передача уникальной нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.
Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ 10 849 акций АО «Издательство «Музыка», принадлежавших ООО «Издательство «Гамма-пресс», а также доли в уставных капиталах «Гамма-пресс» и «П. Юргенсон», оформленные на Зильберквита, его супругу и Анастасию Юргенсон. Последняя в суде заявила, что не согласна с обвинениями и считает, что в ее действиях отсутствует нарушение антикоррупционного законодательства.
2 сентября сообщалось, что суд арестовал недвижимость старейшего издательства «Музыка» и запретил его руководству останавливать производственные процессы, выплачивать дивиденды или выводить средства.