Суд вернул государству издательство «Музыка» с архивом нотных изданий

Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ 10 849 акций АО «Издательство «Музыка», принадлежавших ООО «Издательство «Гамма-пресс», а также доли в уставных капиталах «Гамма-пресс» и «П. Юргенсон», оформленные на Зильберквита, его супругу и Анастасию Юргенсон. Последняя в суде заявила, что не согласна с обвинениями и считает, что в ее действиях отсутствует нарушение антикоррупционного законодательства.