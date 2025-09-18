Газета
Главная / Общество /

ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после эвакуации

Ведомости

Подмосковный торговый центр «Мега Химки» вновь открылся для посетителей после эвакуации, вызванной срабатыванием пожарной сигнализации, сообщили в пресс-службе сети «Мега» «РИА Новости».

В компании подчеркнули, что безопасность посетителей и сотрудников остается главным приоритетом. Там уточнили, что причиной инцидента стало срабатывание пожарной сигнализации, и добавили, что работа центра уже восстановлена.

Ранее сообщалось, что из ТЦ «Мега Химка» эвакуировали свыше 400 человек из-за угрозы взрыва. По данным «РИА Новости», сообщение о «минировании» поступило анонимно. Из здания торгового центра были выведены посетители и сотрудники.

