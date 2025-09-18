На Камчатке после землетрясения объявили угрозу цунами

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 г. землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами в Северо-Курильске, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении. С тех пор в регионе регулярно происходят афтершоки.