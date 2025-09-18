Газета
Главная / Общество /

На Камчатке после землетрясения объявили угрозу цунами

Ведомости

В Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.

«Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в регионе все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

«Это утро снова испытывает камчатцев на прочность», — отметил он, указав, что после землетрясения сразу же начался осмотр соцучреждений и жилых домов.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2

Общество

18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 г. землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами в Северо-Курильске, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении. С тех пор в регионе регулярно происходят афтершоки.

