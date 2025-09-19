Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили новое обвинение

Фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова добавлено новое обвинение – в организации террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.