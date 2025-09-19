Газета
Главная / Общество /

Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили новое обвинение

Ведомости

Фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова добавлено новое обвинение – в организации террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвинения предъявлены всем фигурантам, в том числе гражданину Украины Андрею Гедзику, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство. Сам Гедзик скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Кроме того, всем участникам теракта инкриминируется контрабанда, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств. На стадии следствия ни один из фигурантов не признал вину.

8 сентября «РИА Новости» писало, что следствие признало 11 человек потерпевшими по делу о теракте, в результате которого погиб Кириллов. Агентство сообщало, что расследование завершено.

17 декабря 2024 г. Кириллов был убит в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили генерал и Поликарпов.

