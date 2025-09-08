СК признал 11 человек потерпевшими по делу о гибели генерала Кириллова
Следствие признало 11 человек потерпевшими по делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
По данным агентства, расследование завершено. Следственные и процессуальные действия проводились на территории нескольких субъектов России. Сейчас участники знакомятся с материалами уголовного дела.
8 сентября следствие предъявило обвинение гражданину Украины Андрею Гедзику – новому фигуранту дела о теракте в отношении Кириллова. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств и их незаконном обороте. Гедзик объявлен в розыск.
Остальным фигурантам – Ахмаду Курбонову, Батухану Точиеву, Рамазану Падиеву и Роберту Сафаряну – предъявлено дополнительное обвинение по статьям об участии в террористическом сообществе и совершении теракта (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили генерал и его помощник Илья Поликарпов. Он тоже погиб. СК РФ возбудил дело по статьям об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия.