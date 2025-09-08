Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК признал 11 человек потерпевшими по делу о гибели генерала Кириллова

Ведомости

Следствие признало 11 человек потерпевшими по делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

По данным агентства, расследование завершено. Следственные и процессуальные действия проводились на территории нескольких субъектов России. Сейчас участники знакомятся с материалами уголовного дела.

8 сентября следствие предъявило обвинение гражданину Украины Андрею Гедзику – новому фигуранту дела о теракте в отношении Кириллова. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств и их незаконном обороте. Гедзик объявлен в розыск.

Кто такой генерал Кириллов, погибший при взрыве на Рязанском проспекте

Общество

Остальным фигурантам – Ахмаду Курбонову, Батухану Точиеву, Рамазану Падиеву и Роберту Сафаряну – предъявлено дополнительное обвинение по статьям об участии в террористическом сообществе и совершении теракта (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили генерал и его помощник Илья Поликарпов. Он тоже погиб. СК РФ возбудил дело по статьям об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте