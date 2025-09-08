СК признал 11 человек потерпевшими по делу о гибели генерала Кириллова

Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили генерал и его помощник Илья Поликарпов. Он тоже погиб. СК РФ возбудил дело по статьям об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия.