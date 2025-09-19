Контрабандисты попытались ввезти в Россию 1,5 тонны кокаина в партии с бананами

По результатам следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Преступникам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, а также пожизненное заключение. Сейчас следователи проводят поиск и задержание всех участников наркотрафика.