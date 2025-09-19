Контрабандисты попытались ввезти в Россию 1,5 тонны кокаина в партии с бананами
Сотрудники ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной таможенной службой (ФТС) России обнаружили контрабандную партию кокаина весом 1750 кг, которая должна была поступить из Латинской Америки в Россию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Оценочная стоимость груза составила более 20 млрд руб.
«В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 г. на территории морского порта г. Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество "кокаин"», – отметили в ведомстве.
По результатам следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Преступникам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, а также пожизненное заключение. Сейчас следователи проводят поиск и задержание всех участников наркотрафика.
9 сентября в Подмосковье остановили фуру, в которой якобы везли яблоки из Молдавии. В полу полуприцепа нашли три тайника, в которых лежали 106 полимерных брикетов, где таможенники обнаружили 300 кг наркотиков. По оценке ФТС, стоимость партии клефедрона, метадона и гашиша на черном рынке могла достигать 250 млн руб.