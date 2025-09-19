Сайт петербургского аэропорта «Пулково» взломали

В конце июля был зафиксирован масштабный сбой в работе информсистем «Аэрофлота». Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Было решено пересадить часть пассажиров на рейсы «России» и «Победы» (обе авиакомпании входят в группу «Аэрофлот»). Минтранс сообщал, что в общей сложности «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из запланированных на 28 июля 260. За сутки авиаперевозчик смог почти полностью возобновить запланированные полеты.