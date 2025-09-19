Судебные приставы пришли в редакцию Ura.ru
Судебные приставы посетили редакцию информационного агентства Ura.ru для уведомления директора о принятых обеспечительных мерах. Учредитель агентства выступает третьим лицом в иске Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства энергокомпании АО «Облкоммунэнерго». Об этом ТАСС сообщил адвокат агентства Павел Бабиков.
Запрета на работу компании нет, но суд временно запретил отчуждать имущество.
«Это просто некие такие обеспечительные ограничения действий: оплачивать контрагентам можно, зарплата выплачивается, все можно платить, просто запрещено отчуждать имущество», – пояснил он.
До этого Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которой названы бывший советник Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров.
В иске надзорное ведомство требовало обратить в доход РФ акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО», а также доли и акции еще в 80 компаниях. В качестве ответчиков по делу также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры региона Алексей Пьянков и Николай Смирнов. В числе третьих лиц фигурирует учредитель Ura.ru – ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания».