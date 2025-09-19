Газета
Главная / Общество /

Российские спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях на ОИ-2026

Ведомости

Российские атлеты не смогут выступить в командных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться не будут», – говорится в заявлении организации.

При этом индивидуальные нейтральные спортсмены сохранят право на участие в Играх на условиях, аналогичных Олимпиаде в Париже в 2024 г.

19 сентября стало известно, что российская фигуристка Аделия Петросян заняла первое место после короткой программы на квалификационном турнире в Пекине. Она набрала 68,72 балла, опередив соперниц из Грузии и Бельгии.

Произвольная программа состоится 20 сентября. В квалификации по фигурному катанию, которая проходит с 19 по 21 сентября, Россию представляют Петр Гуменник и Аделия Петросян. Для выхода на ОИ-2026 спортсменам необходимо попасть в пятерку сильнейших.

