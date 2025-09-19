Российские спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях на ОИ-2026

Произвольная программа состоится 20 сентября. В квалификации по фигурному катанию, которая проходит с 19 по 21 сентября, Россию представляют Петр Гуменник и Аделия Петросян. Для выхода на ОИ-2026 спортсменам необходимо попасть в пятерку сильнейших.