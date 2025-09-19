Дягтерев: Олимпиада-2026 станет последней для россиян в нейтральном статусе
Олимпийские игры 2026 г. должны стать последними, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. Его слова передает ТАСС.
По его словам, организация намерена обратиться в Международный олимпийский комитет с запросом разъяснений по вопросу восстановления в правах.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские атлеты не смогут выступить в командных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом индивидуальные нейтральные спортсмены сохранят право на участие в Играх на условиях, аналогичных Олимпиаде в Париже в 2024 г.