Дягтерев: Олимпиада-2026 станет последней для россиян в нейтральном статусе

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские атлеты не смогут выступить в командных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом индивидуальные нейтральные спортсмены сохранят право на участие в Играх на условиях, аналогичных Олимпиаде в Париже в 2024 г.