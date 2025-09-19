Газета
Суд заочно арестовал иноагента Леонида Гозмана на два месяца

Ведомости

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал общественного деятеля Леонида Гозмана (считается в России иноагентом) на два месяца по делу об оправдании терроризма, следует из картотеки суда.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ или интернета). Дата вступления решения в силу поставлена на 23 сентября. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания Гозмана.

Это второе уголовное дело, заведенное в отношении общественного деятеля. 11 июля 2024 г. суд заочно приговорил Гозмана к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении фейков об армии. Ему также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Гозман покинул Россию после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В мае того же года был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию был арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии.

