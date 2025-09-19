Суд заочно арестовал иноагента Леонида Гозмана на два месяца

Гозман покинул Россию после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В мае того же года был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию был арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии.