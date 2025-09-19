Газета
12 человек пострадали при столкновении двух судов в проливе Босфор

Ведомости

При столкновении пассажирского судна с сухогрузом в проливе Босфор пострадали 12 человек, сообщило Hurriyet со ссылкой на заявления министерства транспорта Турции.

Столкновение произошло около 20:30 мск. Никто не выпал за борт, сообщили в ведомстве. К месту происшествия после столкновения направили спасательные катера. Все пассажиры, включая пострадавших, были эвакуированы. Инцидент обошелся без загрязнения окружающей среды, подчеркнули в министерстве.

Турецкое пассажирское судно Kamil Sayın следовало из Бешикташа в Ускюдар. Сухогруз Artvin шел под флагом Панамы. Они столкнулись у берегов Стамбула. После инцидента пассажирское судно пришвартовалось у пирса Ускюдар, а сухогруз под эскортом направили в другой район Стамбула – Бююкдере.

13 февраля авианосец военно-морских сил (ВМС) США Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море. Представитель шестого флота США, командир Тим Горман сообщал, что судно не было затоплено, экипаж не пострадал.

