12 человек пострадали при столкновении двух судов в проливе Босфор

Турецкое пассажирское судно Kamil Sayın следовало из Бешикташа в Ускюдар. Сухогруз Artvin шел под флагом Панамы. Они столкнулись у берегов Стамбула. После инцидента пассажирское судно пришвартовалось у пирса Ускюдар, а сухогруз под эскортом направили в другой район Стамбула – Бююкдере.