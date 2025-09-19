12 человек пострадали при столкновении двух судов в проливе Босфор
При столкновении пассажирского судна с сухогрузом в проливе Босфор пострадали 12 человек, сообщило Hurriyet со ссылкой на заявления министерства транспорта Турции.
Столкновение произошло около 20:30 мск. Никто не выпал за борт, сообщили в ведомстве. К месту происшествия после столкновения направили спасательные катера. Все пассажиры, включая пострадавших, были эвакуированы. Инцидент обошелся без загрязнения окружающей среды, подчеркнули в министерстве.
Турецкое пассажирское судно Kamil Sayın следовало из Бешикташа в Ускюдар. Сухогруз Artvin шел под флагом Панамы. Они столкнулись у берегов Стамбула. После инцидента пассажирское судно пришвартовалось у пирса Ускюдар, а сухогруз под эскортом направили в другой район Стамбула – Бююкдере.
