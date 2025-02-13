Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море, сообщает USNI News со ссылкой на ВМС США.
По информации издания, столкновение произошло около 11:45 по местному времени (12:45 по мск) недалеко от города Порт-Саид в Египте.
Представитель шестого флота США, командир Тим Горман сообщил, что судно не было затоплено, экипаж не пострадал. Силовые установки авианосца также не пострадали.
Идет расследование причин столкновения морских судов.
12 февраля самолет ВМС США E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы у штата Калифорния. На борту самолета находились два пилота. Оба были спасены рыболовным судном. Сейчас они направлены в местную больницу в стабильном состоянии.