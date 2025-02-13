Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

12 февраля самолет ВМС США E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы у штата Калифорния. На борту самолета находились два пилота. Оба были спасены рыболовным судном. Сейчас они направлены в местную больницу в стабильном состоянии.