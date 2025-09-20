После атаки дрона в Саратове организован ПВР
После атаки беспилотников на Саратовскую область власти организовали для жителей пострадавших домов пункт временного размещения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
В результате ночной атаки БПЛА в Саратове пострадал один человек, жилой дом получил повреждения, сообщил ранее губернатор. Затем он уточнил, что пострадавшую женщину госпитализировали.
Для жильцов подвергшихся атаке домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Власти ожидают, что люди смогут вернуться в квартиры 20 сентября «по завершению всех оперативных процедур», но в случае необходимости будут организованы места для временного проживания.
По данным Бусаргина, в двух многоквартирных домах частично выбило окна. Сейчас для определения ущерба проводится поквартирный обход. После атаки беспилотников повреждения также получили несколько автомобилей. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб, добавил глава региона.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО с вечера 19 сентября перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа. Самое большое число сбитых БПЛА (40) пришлось на территорию Ростовской области. В небе над Саратовской областью были обнаружены 27 дронов.