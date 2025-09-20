После атаки дрона в Саратове организован ПВР

Для жильцов подвергшихся атаке домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Власти ожидают, что люди смогут вернуться в квартиры 20 сентября «по завершению всех оперативных процедур», но в случае необходимости будут организованы места для временного проживания.