Аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона подверглись кибератаке
Несколько европейских аэропортов подверглись кибератакам, инцидент привел к задержкам рейсов в аэропорту «Берлин-Бранденбург» (BER), передает Tagesschau.
Кибератака также затронула аэропорты Брюсселя и Лондона. В бельгийском аэропорту предупредили о «серьезных последствиях» для выполнения рейсов, а лондонский «Хитроу» заявил о возможных задержках, сославшись на техническую проблему у поставщика систем регистрации и посадки на рейс, который обслуживает несколько авиакомпаний.
Tagesschau со ссылкой на BER также пишет, что вечером 19 сентября кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров, в результате аэропорт отключился от соответствующих систем. Ситуация может привести к более длительному ожиданию регистрации и посадки на рейс, а также задержкам, предупредили в аэропорту.
«Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал лишь косвенно», – говорится в заявлении.
По данным Tagesschau, «уязвимый» системный провайдер используется в аэропортах по всей Европе. Пока неясно, затронула ли кибератака другие аэропорты.
В августе при хакерской атаке на инфраструктуру нидерландской авиакомпании KLM произошла утечка персональных данных пассажиров. Хакеры получили доступ к именам, контактам, темам электронных писем, сообщала компания. По данным ТАСС, аналогичные инциденты до этого затронули французскую Air France и австралийскую Qantas.