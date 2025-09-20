Аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона подверглись кибератаке

Tagesschau со ссылкой на BER также пишет, что вечером 19 сентября кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров, в результате аэропорт отключился от соответствующих систем. Ситуация может привести к более длительному ожиданию регистрации и посадки на рейс, а также задержкам, предупредили в аэропорту.