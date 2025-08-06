Авиакомпания KLM заявила о кибератаке
При хакерской атаке на инфраструктуру нидерландской авиакомпании KLM произошла утечка персональных данных пассажиров. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.
«Мы зафиксировали необычную активность на внешней платформе, которую используем для обслуживания клиентов. В результате был получен несанкционированный доступ к пользовательским данным», – говорится в сообщении.
Хакеры получили доступ к именам, контактам, темам электронных писем. Утверждается, что паспортные данные, данные о рейсах и банковские реквизиты похищены не были.
ТАСС отмечает, что аналогичные инциденты до этого затронули французскую Air France и австралийскую Qantas.
В конце июля произошла масштабная кибератака на инфраструкту российского «Аэрофлота». В результате взлома национальный перевозчик 28 июля отменил 54 парных рейса. Генпрокуратура провела проверку в аэропорту «Шереметьево» и подтвердила хакерскую атаку на ИТ-инфраструктуру «Аэрофлота».
Ответственность за кибератаку взяли две группировки злоумышленников – Silent Crow и «Киберпартизаны BY», связанные с украинскими и белорусскими хакерами. 29 июля «Аэрофлот» заявил, что за сутки авиаперевозчик смог почти полностью возобновить запланированные полеты.