Авиакомпания KLM заявила о кибератаке

Ответственность за кибератаку взяли две группировки злоумышленников – Silent Crow и «Киберпартизаны BY», связанные с украинскими и белорусскими хакерами. 29 июля «Аэрофлот» заявил, что за сутки авиаперевозчик смог почти полностью возобновить запланированные полеты.