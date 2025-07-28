Кибератака на «Аэрофлот»: как долго придется устранять последствия

Президент InfoWatch Наталья Касперская отмечает, что нельзя быть наверняка уверенным в том, кто именно стоит за взломом. «Мы не можем знать наверняка, кто действительно атаковал “Аэрофлот”, – говорит эксперт. – Это могли быть, например, спецслужбы вражеских стран или внутренние злоумышленники. Громко заявлять – это одно, а реально взламывать – другое». О том, что кибератаку могли организовать недружественные государства, в своем Telegram-канале заявил и первый зампред комитета по ИТ Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). «Нельзя забывать, что война против нашей страны ведется на всех фронтах, в том числе цифровом, – написал депутат. – И я не исключаю, что "хактивисты", взявшие на себя ответственность за инцидент, находятся на службе у недружественных государств».