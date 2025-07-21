Более 300 рейсов отменили в аэропортах Москвы в выходные из-за БПЛА

Более 300 рейсов отменили в аэропортах Москвы в выходные из-за БПЛАВозможности аэропортов по снижению дискомфорта пассажиров в высокий сезон ограничены, считают эксперты
Вылет и прилет более 300 рейсов были отменены в выходные 18 и 19 июля в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) на фоне атаки беспилотников. Большинство переносов пришлось на воскресенье. Это следует из данных онлайн-табло российских аэропортов.
Самолеты разлетаются
По данным на 19.00 мск за 20 июля, больше всего рейсов было отменено в аэропорту «Шереметьево» – 165, подсчитали «Ведомости». В аэропорту «Внуково» отменен 81 рейс, «Домодедово» – девять, «Жуковский» – один. В аэропорту «Пулково» был отменен 61 рейс, в том числе 45 – в сообщении с Москвой. За 19 июля в «Шереметьево» было отменено 15 рейсов, «Внуково» – 30, «Жуковский» – два, следует из данных онлайн-табло. В аэропорту «Пулково» 19 июля было отменено 34 рейса, в том числе 27 – в сообщении с Москвой. Задержаны в этих воздушных гаванях за выходные были сотни рейсов.
На минувших выходных столичный регион подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, 19 июля было уничтожено 18 беспилотников, летевших на город, 20 июля – 26 БПЛА (данные – на момент подписания номера в печать). По подсчетам на основе данных Telegram-канала Минобороны России, с 18.15 мск 18 июля и до 17.40 мск 20 июля (последние оперативные данные) дежурными средствами ПВО было уничтожено 408 украинских БПЛА самолетного типа, из них 67 – над территорией Московского региона.
На этом фоне Росавиация неоднократно сообщала о вводе ограничений на использование воздушного пространства в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», «Жуковском», а также в аэропортах других регионов – Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги.
Ограничения ради безопасности
В период ограничений 19 и 20 июля на запасные аэродромы ушло 134 самолета, сообщил утром 20 июля представитель Росавиации в официальном Telegram-канале. В их числе 78 бортов, летевших в «Шереметьево», 45 – во «Внуково», восемь – в «Домодедово» и три – в «Жуковский», уточнил он. Обновленных данных Росавиация на момент подписания номера в печать не раскрывала. «Ведомости» направили запрос в ведомство и крупнейшие авиакомпании («Аэрофлот» и S7).
«Ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», – отметил представитель ведомства. В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов – это приоритет для всех без исключения компаний.
Пассажиры на запасном пути
Выбор аэродрома, на который перенаправляются воздушные суда, зависит от того, способна ли воздушная гавань принять тот или иной тип самолета, включая широкофюзеляжные лайнеры, какова загруженность аэропорта, есть ли там международный пункт пропуска, каковы метеоусловия, перечисляет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Многое зависит от того, с какого направления летят воздушные суда, так как перевозчики стараются минимизировать отклонение от изначального плана полета, уточняет он. Достаточно часто самолеты при закрытии неба в Москве уходят в Нижний Новгород или Казань, добавляет эксперт.
Аэропорт «Шереметьево» 20 июля принял на обслуживание на запасной аэродром восемь рейсов, направлявшихся в аэропорты МАУ, сообщила его пресс-служба. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. В пресс-службе аэропорта «Внуково» также сообщили, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами. Представитель «Домодедово» сообщил, что аэропорт обеспечивает стабильную операционную деятельность, а также что для поддержания непрерывности процессов был привлечен дополнительный персонал.
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета (если их не купили у агентов).
«Пулково» приняло в качестве запасного 29 рейсов, сказал «Ведомостям» представитель «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом). На работу также были выведены дополнительные сотрудники и техника, добавил представитель ВВСС. Кроме того, в связи с отменой части рейсов в Москву РЖД назначили дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву на утро 21 июля, а также добавили вагоны на ночные поезда Северо-Западного филиала ФПК.
Аэропорт должен обеспечить пассажирам комфортные условия присутствия в аэровокзале и стремиться как можно скорее возобновить нормальную работу, продолжает Пантелеев. Операторы аэропортов стараются выводить на работу дополнительных сотрудников, что позволяет им открывать большее число стоек регистрации и линий предполетного досмотра. Им также требуется задействовать максимальное количество единиц специальной техники, такой как самоходные трапы, погрузчики, тягачи и т. д. Но при определенном объеме задержанных рейсов запас по инфраструктуре и ресурсам, который есть в большинстве аэропортов, неизбежно будет исчерпан, резюмирует эксперт.
Размер ущерба
Аэропорты в принципе не рассчитаны на продолжительное закрытие воздушного пространства, тем более в высокий сезон, констатирует главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Операторы аэропортов делают все возможное для минимизации дискомфорта пассажиров, но эти возможности сильно ограничены, поэтому эффектные картинки с очередями и спящими на полу людьми – «это норма», полагает он.
От отмены рейса самолета Boeing 737–800 – одного из самых распространенных в России типов воздушных судов – в двухклассной компоновке на 158 пассажиров (20 мест бизнес-класса и 138 мест эконом в компоновке «Аэрофлота») авиакомпания может потерять 15–23 млн руб., писал в июле «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты основателя сервиса RunAvia Андрея Патрака. Источник в одной авиакомпании уточнял изданию, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в 1,5–2 млн руб. на четыре часа.
Основная цель таких атак украинских беспилотников – нанесение экономического ущерба, вызываемого приостановкой пассажирского авиатрафика, констатирует основатель портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
В подготовке материала участвовали Алексей Никольский и Елена Филимонова