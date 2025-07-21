Более 300 рейсов отменили в аэропортах Москвы в выходные из-за БПЛА

По данным на 19.00 мск за 20 июля, больше всего рейсов было отменено в аэропорту «Шереметьево» – 165, подсчитали «Ведомости». В аэропорту «Внуково» отменен 81 рейс, «Домодедово» – девять, «Жуковский» – один. В аэропорту «Пулково» был отменен 61 рейс, в том числе 45 – в сообщении с Москвой. За 19 июля в «Шереметьево» было отменено 15 рейсов, «Внуково» – 30, «Жуковский» – два, следует из данных онлайн-табло. В аэропорту «Пулково» 19 июля было отменено 34 рейса, в том числе 27 – в сообщении с Москвой. Задержаны в этих воздушных гаванях за выходные были сотни рейсов.