Все билеты на финал «Интервидения» распроданы

Ведомости

Все билеты на финал международного музыкального конкурса «Интервидение» распроданы, узнало «РИА Новости». Финальное шоу состоится 20 сентября на площадке «Live арена» в Подмосковье.

По данным агентства, за два дня до события в продаже еще оставались билеты на места в зоне за партером – в середине амфитеатра. Такой билет можно было купить за 50 000 руб. За сутки до финала, который состоится в 20:00, билетов уже не осталось.

Продажа билетов на финал «Интервидения» стартовала 1 августа на Манежной площади в Москве. 22 августа была запущена новая волна продаж.

Всего в музыкальном соревновании примут участие исполнители 23 стран – из государств СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Африки, Азии. Также по одному исполнителю представлено от США и европейской страны. Россия выступит в конкурсе под номером девять, а представит ее певец Shaman. В состав жюри войдет композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

16 сентября стало известно, что вести шоу будут индийская актриса Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.

