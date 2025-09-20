Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

По данным Минобороны, средства ПВО с вечера 19 сентября перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников. Самое большое число сбитых БПЛА (40) пришлось на территорию Ростовской области, 27 дронов были обнаружены в небе над Саратовской областью. В Саратове при атаке пострадала женщина, а жильцов из поврежденных домов разместили на время в ПВР. В Самарской области ликвидировали 15 беспилотников.