Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Беспилотники атаковали объекты  топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас последствия ударов локализованы. На месте происшествия по поручению губернатора работает группа оперштаба, ее возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов.

По данным Минобороны, средства ПВО с вечера 19 сентября перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников. Самое большое число сбитых БПЛА (40) пришлось на территорию Ростовской области, 27 дронов были обнаружены в небе над Саратовской областью. В Саратове при атаке пострадала женщина, а жильцов из поврежденных домов разместили на время в ПВР. В Самарской области ликвидировали 15 беспилотников.

