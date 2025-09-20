Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК проводит проверку после обрушения в школе в Москве

Ведомости

Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения строительных конструкций в школе на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Главного столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Проверка организована по признакам преступления по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 сентября в школе №1080 на Знаменской улице в Москве обрушились строительные конструкции. В результате погибли двое рабочих, еще один находится под завалами. Инцидент произошел во время ремонтных работ. Обрушение затронуло четыре этажа здания. В этот момент в школе не было учеников, так как она находилась на реконструкции. Telegram-канал 112 сообщал, что под завалами могут находиться шесть человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её