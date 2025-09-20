СК проводит проверку после обрушения в школе в Москве

20 сентября в школе №1080 на Знаменской улице в Москве обрушились строительные конструкции. В результате погибли двое рабочих, еще один находится под завалами. Инцидент произошел во время ремонтных работ. Обрушение затронуло четыре этажа здания. В этот момент в школе не было учеников, так как она находилась на реконструкции. Telegram-канал 112 сообщал, что под завалами могут находиться шесть человек.