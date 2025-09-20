При атаке БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Самарскую область погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Правительство Самарской области находится на связи с семьями погибших, им будет оказана вся необходимая помощь, добавил глава региона. Медики оказывают помощь пострадавшему при атаке, добавил он.
По данным Минобороны РФ, с вечера 19 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе в Самарской области было ликвидировано 15 БПЛА.
Федорищев уточнял, что беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Последствия ударов локализовали, на месте происшествия работает группа оперштаба, писал губернатор.