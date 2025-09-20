Газета
Генконсульству не приходили обращения россиян из-за пожаров в Турции

Генеральное консульство России в Турции не получало обращений со стороны российских граждан в связи с лесными пожарами в нескольких районах Антальи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Генконсульство контактирует с турецкими оперативными службами и продолжает отслеживать ситуацию.

20 сентября в генконсульстве России в Турции заявили, что россияне оказались в числе эвакуированных из отелей в Анталье. По данным диппредставительства, туристы находятся в безопасных отелях. Уточнялось, что большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи ликвидировано, пожары продолжаются в Аланье и Сиде.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о сильном лесном пожаре на курорте Белек в Анталье, который подошел к отельной зоне в ночь на 19 сентября. Возгорание перекинулось на территорию пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek 5. Сам отель не пострадал, но гостей из-за задымления временно эвакуировали на гольф-поле.

