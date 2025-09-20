Генконсульству не приходили обращения россиян из-за пожаров в Турции

20 сентября в генконсульстве России в Турции заявили, что россияне оказались в числе эвакуированных из отелей в Анталье. По данным диппредставительства, туристы находятся в безопасных отелях. Уточнялось, что большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи ликвидировано, пожары продолжаются в Аланье и Сиде.