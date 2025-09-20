Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК проверяет сообщения о рабах на ферме в Ростовской области

Ведомости

Следователи проводят процессуальную проверку после появления информации о содержании 17 рабов на ферме в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра Следственного комитета (СК) РФ.

По данным ведомства, в СМИ и соцсетях сообщалось о возможном использовании рабского труда на хуторе Пустошкин Ростовской области. Несколько мужчин организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Фигуранты стали принуждать их к выполнению сельскохозяйственных и других работ. За нарушение дисциплины, невыполнение указаний и попытки побега к людям применяли физическую силу.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе и итогах процессуальной проверки. Она поставлена на контроль в центральном аппарате СК.

19 августа посольство Белоруссии в России сообщило, что разбирается с ситуацией в селе Подколодновка Воронежской области, где якобы принуждали к труду несколько десятков человек. Среди них есть граждане страны. Бастрыкин также поручил доложить по информации о незаконном лишении свободы людей в Воронежской области.

По данным белорусского агентства «БелТА», СМИ со ссылкой на волонтерское движение «Альтернатива» писали, что в одном из фермерских хозяйств в селе Подколодновка удерживались порядка 100 человек. Их заставляли работать в теплицах и на полях без оплаты и с ограничением свободы передвижения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её