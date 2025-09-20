СК проверяет сообщения о рабах на ферме в Ростовской области

По данным ведомства, в СМИ и соцсетях сообщалось о возможном использовании рабского труда на хуторе Пустошкин Ростовской области. Несколько мужчин организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Фигуранты стали принуждать их к выполнению сельскохозяйственных и других работ. За нарушение дисциплины, невыполнение указаний и попытки побега к людям применяли физическую силу.