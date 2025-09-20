Газета
Общество

Минтранс не обсуждает введения платного проезда на всех дорогах

Ведомости

Введение платного проезда на всех дорогах в России в Минтрансе не обсуждается и не рассматривается. Об этом заявил официальный представитель ведомства Николай Шестаков.

По его словам, такое мнение высказал отдельный спикер во время экспертной дискуссии. «Министерство не поддерживает эту инициативу», – подчеркнул Шестаков (цитата по ТАСС).

О возможности ведения платного проезда по всем российским дорогам к 2030 г. заявил заместитель начальника управления регионального развития и реализации национального проекта «Росавтодора» Денис Кирюхин на полях форума Kazan Digital Week. Он обратил внимание на бюджетные ограничения и указал, что затраты на строительство ресурсов и содержание инфраструктуры увеличиваются.

Первый платный участок автодороги в России появился в 1999 г. – тогда был введен платный проезд на трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Ростовом-на-Дону. Сейчас в стране функционирует 56 платных участков на 25 различных трассах.

11 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил «Ведомостям», что, предварительно, в 2025 г. сборы за проезд по платным дорогам, построенным за счет внебюджетных средств, составят 140 млрд руб. Это на четверть больше, чем в 2024 г. По его словам, средства пойдут на дальнейшее развитие этих дорог.

