Минтранс не обсуждает введения платного проезда на всех дорогах

11 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил «Ведомостям», что, предварительно, в 2025 г. сборы за проезд по платным дорогам, построенным за счет внебюджетных средств, составят 140 млрд руб. Это на четверть больше, чем в 2024 г. По его словам, средства пойдут на дальнейшее развитие этих дорог.