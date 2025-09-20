Аэропорт Брюсселя отменит половину полетов 21 сентября из-за кибератаки
Международный аэропорт Брюсселя принял решение отменить половину рейсов на 21 сентября из-за кибератаки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление администрации воздушной гавани.
Соответствующее решение принято, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен. Проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и 22 сентября.
20 сентября несколько европейских аэропортов подверглись кибератакам. Кибератака затронула воздушные гавани Брюсселя, Лондона и «Берлин-Бранденбург» (BER). В бельгийском аэропорту предупредили о «серьезных последствиях» для выполнения рейсов, лондонский «Хитроу» заявил о возможных задержках из-за технической проблемы у поставщика систем регистрации и посадки на рейс, обслуживающем ряд авиакомпаний.
Tagesschau со ссылкой на BER писало, что вечером 19 сентября кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров и аэропорт отключился от соответствующих систем. В воздушной гавани сообщили, что ситуация может привести к более длительному ожиданию регистрации, посадки на рейс и задержкам. Отмечалось, что системный провайдер используется в аэропортах по всей Европе.