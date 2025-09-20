Аэропорт Брюсселя отменит половину полетов 21 сентября из-за кибератаки

Tagesschau со ссылкой на BER писало, что вечером 19 сентября кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров и аэропорт отключился от соответствующих систем. В воздушной гавани сообщили, что ситуация может привести к более длительному ожиданию регистрации, посадки на рейс и задержкам. Отмечалось, что системный провайдер используется в аэропортах по всей Европе.