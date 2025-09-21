Потепление до 27 градусов спрогнозировали в Москве

«Фобос» сообщал ранее, что в октябре температура в Москве будет выше климатической нормы примерно на два градуса при близком к обычному количеству осадков. С 6 октября температура опустится ниже 8 градусов, что, по словам Тишковца, станет сигналом для коммунальных служб о переходе на отопительный сезон. Синоптик также говорил, что осень 2025 г. в Москве оказалась самой засушливой за последние полтора века. По его словам, за 146 лет регулярных метеонаблюдений, ведущихся с 1879 г., впервые за первую половину сентября в столице не выпало ни капли осадков.