Потепление до 27 градусов спрогнозировали в Москве

Потепление до 27 градусов спрогнозировали в МосквеАномальная погода ожидается 22 сентября
Рекордное июльское тепло наступит в Москве в начале следующей неделе, такая погода будет держаться, несмотря на начало астрономической осени, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ночью 22 сентября температура не опустится ниже +12…+15 градусов, а днем в последний раз в этом году воздух прогреется до +24…+27 градусов. Такая погода является аномальной для конца сентября – температура ожидается на 10 градусов выше климатической нормы, отметил Тишковец. Не исключено, что температурный рекорд для 22 сентября, который держится с 2018 г., в этот день в столице будет побит. Тогда столбики термометров поднимались до +26,1 градусов. После июльского тепла в сентябре бабье лето в этом году завершится, добавил синоптик.
«Фобос» сообщал ранее, что в октябре температура в Москве будет выше климатической нормы примерно на два градуса при близком к обычному количеству осадков. С 6 октября температура опустится ниже 8 градусов, что, по словам Тишковца, станет сигналом для коммунальных служб о переходе на отопительный сезон. Синоптик также говорил, что осень 2025 г. в Москве оказалась самой засушливой за последние полтора века. По его словам, за 146 лет регулярных метеонаблюдений, ведущихся с 1879 г., впервые за первую половину сентября в столице не выпало ни капли осадков.