4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел мощный взрыв, унесший жизни 200 человек и лишивший жилья 300 000 жителей города. В порту хранились запасы аммиачной селитры, которая является не только ценным удобрением, но и компонентом для взрывчатки. AP писало, что судно Rhosus, принадлежавшее Гречушкину, перевозило аммиачную селитру, которая была конфискована в порту Бейрута в 2014 г. В 2020 г. этот груз и стал причиной мощного взрыва.