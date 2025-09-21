Газета
Главная / Общество /

МИД: Москва держит на контроле ситуацию с задержанием россиянина в Болгарии

Ведомости

МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии российского бизнесмена Игоря Гречушкина по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 г. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило агентству «РИА Новости».

О задержании россиянина стало известно в середине сентября. Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей ливанской юстиции писало, что Гречушкин является владельцем судна, связанного с грузом аммиачной селитры, который фигурирует в расследовании взрыва. Задержание бизнесмена произошло через пять лет после того, как ливанский следственный судья выдал ордер на его арест.

«МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина», – сказали в министерстве.

Там добавили, что сам задержанный или уполномоченные им лица в российское посольство пока не обращались, а при необходимости сотрудники консульского отдела окажут гражданину РФ «соответствующее содействие».

4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел мощный взрыв, унесший жизни 200 человек и лишивший жилья 300 000 жителей города. В порту хранились запасы аммиачной селитры, которая является не только ценным удобрением, но и компонентом для взрывчатки. AP писало, что судно Rhosus, принадлежавшее Гречушкину, перевозило аммиачную селитру, которая была конфискована в порту Бейрута в 2014 г. В 2020 г. этот груз и стал причиной мощного взрыва.

