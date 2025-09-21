МОК: фигуристам из России нужно дождаться решения комиссии для допуска на ОИ
Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые на этой неделе выиграли отборочный турнир Олимпиады, должны дождаться решения специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска на соревнования. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу МОК.
«Следующие шаги будут проводиться согласно решениям исполкома МОК, принятым 19 сентября», – сообщили в МОК.
По данным ТАСС, в комиссию по допуску нейтральных спортсменов вошли Николь Ховерц из Арубы, призер Олимпийских игр по баскетболу испанец Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики, представитель Японии Моринари Ватанабэ.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что российские атлеты не смогут выступить в командных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом индивидуальные нейтральные спортсмены сохранят право на участие в Играх на условиях, аналогичных Олимпиаде в Париже в 2024 г.
Российская фигуристка Аделия Петросян на этой неделе квалифицировалась на Олимпийские игры, на отборочном турнире в Пекине спортсменка заняла первое место. Петросян набрала 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ. Петр Гуменник тоже выступил успешно – 20 сентября он получил от судей 93,80 балла и вышел на первое место.