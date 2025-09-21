Газета
Главная / Общество /

Рядом с Алма-Атой произошло землетрясение

Ведомости

В Казахстане сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение, оно произошло недалеко от Алма-Аты, сообщило МЧС республики в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали 21 сентября в 16:25 (14:25 мск). Эпицентр был расположен на территории Казахстана, в 9 км к юго-западу от Алма-Аты. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Магнитуда землетрясения составила 3,8, энергетический класс – 7,2, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.

18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Тогда же губернатор региона Владимир Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. 20 сентября в краевом МЧС сообщили, что за последние сутки в регионе зафиксировали 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8.

