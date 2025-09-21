Рядом с Алма-Атой произошло землетрясение

18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Тогда же губернатор региона Владимир Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. 20 сентября в краевом МЧС сообщили, что за последние сутки в регионе зафиксировали 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8.