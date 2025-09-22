Аксенов сообщил о трех погибших и 16 раненых при ударе БПЛА по Крыму
В результате атаки беспилотного летательного аппарата по санаторию «Форос» в Крыму погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления раненым, пообещав им необходимую поддержку.
Вечером 21 сентября глава республики сообщал, что при ударе вражеских БПЛА были повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В Минобороны информировали о двух погибших при ударе БПЛА по крымской курортной зоне. Там также подчеркнули, что на территории, которая была атакована, нет военных объектов.