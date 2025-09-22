Аксенов сообщил о трех погибших и 16 раненых при ударе БПЛА по Крыму

Вечером 21 сентября глава республики сообщал, что при ударе вражеских БПЛА были повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В Минобороны информировали о двух погибших при ударе БПЛА по крымской курортной зоне. Там также подчеркнули, что на территории, которая была атакована, нет военных объектов.