Аксенов сообщил о трех погибших и 16 раненых при ударе БПЛА по Крыму

Ведомости

В результате атаки беспилотного летательного аппарата по санаторию «Форос» в Крыму погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления раненым, пообещав им необходимую поддержку.

Вечером 21 сентября глава республики сообщал, что при ударе вражеских БПЛА были повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В Минобороны информировали о двух погибших при ударе БПЛА по крымской курортной зоне. Там также подчеркнули, что на территории, которая была атакована, нет военных объектов.

