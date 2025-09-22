Газета
Главная / Общество /

Вдова Кирка простила убийцу мужа

Ведомости

Эрика Кирк, вдова консервативного политика и активиста Чарли Кирка, простила убийцу своего мужа, потому что «так поступал Христос» и так же поступил бы ее супруг. Она заявила об этом на панихиде в Аризоне.

По словам женщины, ответом на ненависть является не ненависть, а любовь.

«Ответ, который мы знаем из Евангелия, – это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», – сказала она.

Эрика Кирк также добавила, что мир нуждается в организации, которая «уведет людей от ада».

10 сентября 31-летний Кирк был застрелен в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Его супруга осталась одна с двумя детьми. 12 сентября подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.

